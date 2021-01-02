唐西奇与同乡德拉吉奇较量 率独行侠击败热火

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（法新社洛杉矶1日电） 美国职篮NBA达拉斯独行侠今天迎战来踢馆的迈阿密热火，热火德拉吉奇与独行侠唐西奇两人都是斯洛维尼亚同乡，最后得27分的唐西奇技高一筹，率队以93比83浇熄热火。

唐西奇（Luka Doncic）不仅得分勇冠三军，更是抓了15个篮板，技压只有10分进帐与7助攻的德拉吉奇（Goran Dragic）。

两人在NBA生涯3度交手，这是唐西奇首次胜过德拉吉奇，同时也终止独行侠对战热火6连败。

独行侠教练卡莱尔（Rick Carlisle）表示，唐西奇开始进入比赛的状态；并说，「唐西奇会进入状况的，他很拚命，他很努力，目前他一切朝着良好且状态佳的方向发展。」

热火今晚吞败，外线命中率差是主要关键，而外线失灵似乎是NBA日益呈现的趋势。去年12月31日，纽约尼克队战多伦多暴龙，尼克全场三分球投36中3，最后以83比100不敌暴龙。

至于独行侠战热火，来踢馆的客队首节三分外线的尝试14投尽墨，全场投33中7，而且直到第3节，才由台湾品牌干面的代言人罗宾森（Duncan Robinson），投进热火的第一个三分球，独行侠则是37投12中。

因右脚踝扭伤而缺阵两场的热火得分主力巴特勒（Jimmy Butler），晚间伤愈复出但仍在状况外，打了27 分钟只有2分进帐、3篮板与2次助攻。

巴特勒的队友阿德巴约（Bam Adebayo）得19分与11篮板，这是他连续第2场的双十表现，并且4次抄截全场最高。

独行侠的哈德威（Tim Hardaway Jr.）得18分，李察逊（Josh Richardson）面对老东家得11分，强生（James Johnson）与芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）也分别为球队的获胜贡献了8分与12分。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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