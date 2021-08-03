唐西奇准大三元击垮德国 斯洛维尼亚东奥男篮闯进4强

广告 继续浏览后续

（法新社东京3日电） 斯洛维尼亚今天在东京奥运男子篮球赛，靠唐西奇交出20分、11助攻、8篮板的「准大三元」成绩，加上德拉吉奇攻下全场最高的27分，以94比70击败德国闯进4强。

2020东京奥运男篮赛，在小组赛结束并确定晋级的8支球队后，以抽签决定了8强淘汰赛的交战组合，今天的8强赛，率先由斯洛维尼亚对决德国。

这场比赛首节，德国手感并不理想，整体投篮命中率仅2成7，远不及斯洛维尼亚的5成6。斯洛维尼亚在德拉吉奇（Zoran Dragic）包括1个三分球在内、4次出手全部命中，单节独得9分的率领下，以25比14领先德国。

次节德国展开反扑，打出15比6开局，并在洛（Maodo Lo）砍进三分球后，一度将落后缩小到2分差距，但斯洛维尼亚上半场在德拉吉奇攻下12分，托比（Mike Tobey）拿下9分的情况下，仍以44比37领先。

随着战况愈发激烈，双方的火药味在下半场也愈来愈浓，两队球员相继有见血的情况。落后的德国靠塞普（Joshiko Saibou）第3节时间走完前的切入上篮得手，稍将分差缩小，但斯洛维尼亚在唐西奇（Luka Doncic）单节9分带领下，在3节打完后，以66比54再将领先拉开到两位数。

第4节的比赛，斯洛维尼亚在德拉吉奇上篮得手后，领先差距超过20分，之后德国反扑无力，最终斯洛维尼亚以24分的差距击败德国，成功闯进4强。

斯洛维尼亚的德拉吉奇包括三分球7投5中在内、13 次出手命中11球，轰下全场最高27分，唐西奇除攻下20 分，还送出11次助攻，并抓下8个篮板，托比有13分、11篮板的双十演出。

洛攻下德国最高的11分，吉费（Niels Giffey ）则获10分。

队史首度站上奥运舞台的斯洛维尼亚，在小组赛拿下全胜的战绩，今天在8强赛胜出，晋级4强后的下一场比赛，对手将是义大利与法国之战的胜队。

© 2021 AFP