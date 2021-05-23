唐西奇大三元 独行侠下克上击败快艇开红盘

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（法新社洛杉矶22日电） 唐西奇今天缴出31分、10篮板、11助攻的大三元成绩单，率领美国职篮NBA达拉斯独行侠113比103击败洛杉矶快艇，收下本季季后赛首胜。

NBA季后赛今天开打，西区第4种子快艇与第5种子独行侠，在快艇主场展开7战4胜制系列赛首战。

这场比赛战情胶着，种子序较低、且在客场作战的独行侠各节都维持小幅领先，而快艇在第4节反扑，试图扭转战局。

双方100比100平手时，独行侠打出7比0小高潮奠定胜基，终场以10分差距击败快艇，在系列赛以1比0领先。

唐西奇（Luka Doncic）此役轰下全场最高31分，另抓下10个篮板、送出11助攻，为独行侠贡献大三元成绩，哈达威（Tim Hardaway Jr.）也拿下21分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）分别获得18分、14分，替补的布朗森（Jalen Brunson）也有15分进帐。

独行侠今天三分球命中率4成72、整体投篮命中率5 成，都优于对手快艇，是赢球关键之一。

快艇双枪雷纳德（Kawhi Leonard）、乔治（Paul George）此役分别攻下26分、23分，但全队三分球40次出手只投进11球，命中率仅2成75，整体投篮命中率4成4也不及对手。

稍早，东区第3种子密尔瓦基公鹿和第6种子迈阿密热火打进延长赛，公鹿靠密道顿（Khris Middleton）在比赛时间终了前0.5秒的致胜跳投，以109比107惊险拿下胜利。

© 2021 AFP