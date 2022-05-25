唐西奇30分退勇士 独行侠保住闯过西区决赛生机

（法新社达拉斯24日电） 在唐西奇攻下30分的带领下，独行侠今天以119比109击退勇士，保有闯过西区决赛、晋级总冠军赛的一线生机，但勇士在系列赛仍以3比1听牌。

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美国职篮NBA西区第3种子金州勇士，在7战4胜制的西区冠军赛前3战拿下3连胜后「听牌」，今天第4种子达拉斯独行侠在主场进行的系列赛第4战全力抢胜，避免被横扫的命运，并保有抢下总冠军赛门票的机会。

这场比赛的首节，勇士三分球7次出手仅投进1球，命中率只有1成43；反观独行侠在三分线外12投7中、命中率高达5成83，并在唐西奇（Luka Doncic）7分，及芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布拉克（Reggie Bullock）、克雷贝（Maxi Kleber）皆获6分的情况下，以28比24领先。

勇士次节在穆迪（Moses Moody）进球后一度超前，但独行侠很快的要回领先，并在布朗森（Jalen Brunson）切入上篮得手后，首度领先达两位数，在他单节10分的带领下，独行侠上半场62比47领先达15分。

两队易篮再战，独行侠在芬尼-史密斯砍进三分球后，将分差扩大到20分，在他和唐西奇第3节都进帐8分的联手带领下，让球队在3节打完后，以99比70领先勇士。

末节勇士换上一票年轻球员收到奇效，在库明加（Jonathan Kuminga）砍进三分球后，拉出一波强力反扑，一度将分差拉近到剩下8分。此时独行侠靠唐西奇切入后的灌篮及布拉克的三分球踩住煞车，终场以10分差距惊险留下胜利。

独行侠的唐西奇除攻下全场最高30分，还抓下14个篮板，并送出9次助攻，芬尼-史密斯贡献了23分，布拉克、布朗森分别拿下18分、15分，替补的克雷贝、丁威迪（Spencer Dinwiddie）分获13分、10分。

柯瑞（Stephen Curry）攻下勇士最高20分，板凳出发的库明加、波尔（Jordan Poole）分别贡献17分、14分，魏金斯（Andrew Wiggins）、汤普森（Klay Thompson）分别拿下13分、12分，葛林（Draymond Green）和替补的穆迪都有10分进帐。

独行侠今天在主场「开胡」，但勇士在西区冠军赛仍握有3比1的「听牌」优势，两队接下来将于26日（台湾时间27日）在勇士主场进行系列赛第5战。

© 2022 AFP