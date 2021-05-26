唐西奇39分轰垮快艇 独行侠季后赛2连胜

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（法新社洛杉矶25日电） 独行侠的唐西奇今天轰下39分，助球队127比121击败快艇，在季后赛收下2连胜，也让快艇雷纳德的41分成为空响。

美国职篮NBA西区季后赛第5种子达拉斯独行侠前役在唐西奇（Luka Doncic）拿下31分、10篮板、11助攻的大三元带领下，「下克上」击败有雷纳德（Kawhi Leonard）、乔治（Paul George）在阵的第4种子洛杉矶快艇，在7战4胜制的系列赛以1比0领先。

今天两队系列赛次役开打后，独行侠的克雷贝（Maxi Kleber）三分球2投全进，5次出手全部命中，一举攻下12分、哈德威（Tim Hardaway Jr.）两次三分线外出手全进，5投4中也获得10分；快艇则靠雷纳德（Kawhi Leonard）独得18分紧咬比数，首节独行侠只以35比33领先快艇2分。

次节唐西奇再砍14分，但快艇在雷纳德单节12分，上半场就飙进30分带领下，中场时反以73比71超前。

下半场比赛，独行侠在唐西奇、哈德威单节分别攻下12分的联手带领下，打出30比19攻势，第3节结束以101比92要回领先。

末节快艇一度逼近，但始终无法将比分超前，最终让独行侠以6分之差，连两场比赛在客场拿下胜利，也在系列赛先拿两胜。

唐西奇今天再度展现全方位身手，攻下全队最高39 分，还有7篮板、7助攻、1抄截、1阻攻进帐，哈德威也为独行侠贡献28分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）斩获20分，克雷贝则有13分入袋。

雷纳德此役轰下全场最高41分，乔治（Paul George）有28分、12篮板的双十成绩，杰克森（Reggie Jackson）则是贡献了15分。

© 2021 AFP