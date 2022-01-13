唯一新人 小虫罗德曼女儿加入美国女足队训练营

（法新社芝加哥12日电） 美国职篮NBA前球星、「小虫」罗德曼的19岁女儿崔尼提．罗德曼，今天首度接到来自训练营的徵召电话，她将与卫冕世界杯女子足球赛冠军的美国队一同练兵。

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崔尼提．罗德曼（Trinity Rodman）这位天才少女是美国女子足球联赛（National Women's Soccer League ）年度最佳新人，她效力于联赛冠军队华盛顿精神队（Washington Spirit），也是美国女子足球教练安多诺维斯基（Vlatko Andonovski）提名参加德州奥斯汀（Austin）1月19日至29日训练营的25名球员中唯一新人。

崔尼提．罗德曼是训练营中最年轻的球员，也是6名前锋和3名非国家代表队的球员之一。她原本有望参加2022年国际足总U-20女子世界杯（2022 Under-20 Women's World Cup）比赛，但这项赛事因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而被国际足总取消。

这些美国女足球员将不参加与训练营有关的比赛，她们2022年的最初赛事将是2月举行的「她相信杯」（SheBelieves Cup）足赛，对手有捷克、纽西兰和冰岛队。

崔尼提．罗德曼的父亲小虫罗德曼（Dennis Rodman）曾5度获得NBA冠军，分别是1989和1990年效力于底特律活塞，1996年到1998年效力乔丹（Michael Jordan）领军的芝加哥公牛。他在1992到1998年连续7次获得NBA篮板王头衔。

© 2022 AFP