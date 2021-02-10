商用黏着剂代发蜡 美国女发黏一个月上网求救

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（法新社纽约9日电） 美国一名女性使用特强胶水来帮头发做造型，结果头发黏住「服贴到无法动弹」长达一个月。她已募款超过1.5万美元（约新台币42万元）来做未来可能得动的手术。

路易斯安那州居民布朗（Tessica Brown）上周在TikTok上传一支影片，解释说她因为平常惯用的造型产品用完，而使用Goriella Glue商用喷雾黏着剂。

快哭出来的布朗说：「这真的是很糟糕、很糟糕的想法。」「我的头发已经这样大概一个月了，这不是我想要的。」

布朗表示，她试过了各种药水，以及洗发精、椰子油等产品，试图解开黏胶，但都没办法。

她悲惨的经历在网路上疯传，许多网友提供点子，就连流行天后碧昂丝（Beyonce）的造型师菲利奈（Neal Farinah） 也跳出来提供建议。

根据Goriella Glue官网，这款化学黏胶内含丙酮且百分百防水，黏合木板非常有效，但是碰到皮肤会很麻烦。

布朗6日上传自己在路易斯安那州一家医院的照片，她希望得到帮助，但是医院也没有办法。

Goriella Glue在推特发表声明说：「这是很特殊的情况，因为该产品的持久性不该用于头发造型。」

布朗在群众集资网站GoFundMe发起手术费用募款，截至今天她已募得超过1.5万美元。

名人八卦新闻网站TMZ 今天报导，布朗终于可以剪掉她的马尾，但她头皮上的头发依然「坚硬如昔」。

网站说，洛杉矶的整形外科医师欧班（Michael Obeng）已出面说要帮忙。

© 2021 AFP