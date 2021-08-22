喀布尔大撤离 美国盟邦与时间赛跑

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（法新社喀布尔22日电） 美国与盟邦正在和「时间与空间」赛跑，试着在状况益发混乱与危险之际，将公民撤离塔利班掌控的阿富汗；但欧盟（EU）警告，要在时间内撤走每个人根本是「不可能」的事。

塔利班掌权6天之后，数以万计人还在等着离开阿富汗，心急如焚的民众在美国控制的哈密德．卡赛国际机场（Hamid Karzai International Airport）外等候数小时甚至数天，为的就是一个机位，很多人却可能永远等不到离开的那一天。

英国天空新闻网（Sky News）昨天播出的片段显示，机场外至少有3具覆盖防水布的尸体，目前不清楚他们的死因。人在现场的天空新闻网记者表示，有些人夹在挤得水泄不通的人群中、有些人「脱水又惊恐」，死亡是「免不了」的状况。

前往机场的道路塞满车潮，一名自称2000年代中期替美国大使馆工作的男子在通讯软体WhatsApp分享离开方法的群组求救：「拜托，拜托帮帮我…我应该往哪走？我该怎么做？」

但美国以机场大门附近「潜在安全威胁」为由，敦促仍滞留阿富汗的公民避开机场。白宫官员稍后证实幕僚已对拜登简报，说明正在阿富汗进行锁定伊斯兰国（IS）等组织的「反恐行动」。

五角大厦发言人柯比（John Kirby）语气中透露出急迫性，因为军方目标是在8月31日前完成撤离，「我知道我们是在和时间还有空间赛跑」。

其他人认为，这会是另一场节节败退的战役，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）就说，「他们想从现在到月底之间撤离6万人，从数学上来想就知道不可能」。

波瑞尔对法新社表示，他已跟美国人反映机场维安太过严格，导致为欧洲人工作的阿富汗人不得其门而入，「飞机要离开了，人还在停机坪上」。

美国总统拜登先前表示，飞机载离民众的期限可以延长，但波瑞尔说，据他所知，目前还没有做出相关决定。

多达1万5000名美国人要撤离阿富汗，政府也希望能载走5至6万阿富汗盟友与其亲属，其他国家则希望能撤离数千人。五角大厦表示，14日展开撤离行动后已载走1万7000人，其中包括2500名美国人。

© 2021 AFP