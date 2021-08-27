喀布尔恐攻后 拜登亲会以色列总理强化两国关系

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿27日电） 以色列总理班奈特（Naftali Bennett）今在美国撤离阿富汗任务因致命炸弹攻击延误的隔天与总统拜登会面，让他访美行程蒙上一层阴影。

法新社报导，两名领袖在原定日期的隔天会面后，拜登说：「随着所有这些人失去生命，我的心碎了，我们的心都碎了。」

班奈特首先吊唁慰问，他说：「我从耶路撒冷带来一种善意的崭新精神。」

前以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在位15年期间，亲近美国共和党、疏远民主党，49岁的班奈特接任总理后想要重启以美两国关系。

他引述伊斯兰国（ISIS）、真主党（Hezbollah）、伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）和哈玛斯集团（Hamas）时说：「身处全世界最强悍棘手的环境，我们不能有所闪失。」「这是为何以色列总是压倒地强过…我们所有敌人的总和。」

预料拜登与班奈特亲晤后将扩大两国成员会面，包括美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、国安顾问苏利文（Jake Sullivan），以及以色列国安顾问胡拉塔（Eyal Hulata）、以色列驻联合国大使尔登（Gilad Erdan）和班奈特高阶幕僚梅尔（Shimrit Meir）等。（译者：徐睿承）

© 2021 AFP