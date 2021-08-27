喀布尔攻击重创美军 川普等共和党人猛批拜登

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（法新社华盛顿26日电） 阿富汗首都喀布尔（Kabul）发生自杀炸弹攻击事件，造成美国部队至少12死15伤，美国前总统川普及共和党籍国会议员今天就此猛烈抨击民主党籍总统拜登。

法新社报导，川普不满拜登处理阿富汗危机的方式而持续猛批，他说，今天在喀布尔发生的自杀攻击为一场「悲剧」，原本可以避免。

川普说：「这场悲剧原本不该发生，这令我们更加悲痛、更难以理解。」在去年2月与阿富汗武装组织塔利班达成的协议中，时任总统的川普政府承诺美国将全数撤离阿富汗。

数名共和党籍国会议员表示，拜登应为此事辞职或被弹劾。

密苏里州选出的联邦参议员霍利（Josh Hawley）表示：「拜登要为此负责。现在再清楚不过了，他既无能力也无领导意志。他必须辞职。」

联邦众议院共和党第3号人物斯特凡尼克（Elise Stefanik）推文说：「拜登手上沾了血。」

她说：「美国总统责无旁贷。这起可怕的国安及人道灾难完全是拜登软弱无能的领导结果。他不适任三军统帅。」

美国国会正在休会，众院共和党少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）催促民主党籍众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）提早召回议员处理阿富汗恶化的局势。

麦卡锡说：「是国会迅速行动并拯救人命的时候了。我们的敌人趁机利用了撤离时的混乱。」

他表示，裴洛西「须在8月31日前重新开议，好让我们听取拜登政府彻底全面的简报」。

麦卡锡还要拜登「采取果断行动保护我们的军队、公民和盟友，不用考虑（撤军）最后期限」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP