喀布尔机场恐攻前夕 澳洲获情报已先行撤军

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（法新社雪梨27日电） 澳洲今天表示，在喀布尔机场炸弹攻击前夕，当局已接获将发生恐攻的「明确情资」，并将所有澳军先行撤离阿富汗。

自杀炸弹客在阿富汗首都机场外围拥挤的人群中，引发两次爆炸，造成13名美军在内数十人丧生。

伊斯兰国（IS）宣称这起攻击是他们干的。

澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）表示，澳洲当局昨天已对公民及位处攻击区的民众发出简讯警告。

杜登接受澳洲第九频道新闻网（Nine Network）访问谈到IS分支团体时说：「有非常明确情资显示，『呼罗珊伊斯兰国』打算攻击，且是强烈攻击，他们也已经这么做了。」呼罗珊伊斯兰国活跃于南亚和中亚一带。

杜登说，这些人甚至比塔利班（Taliban）更为极端，他们基本上还与塔利班交战，所以情况极为复杂。

杜登说：「我感到欣慰也松了口气，我们的军人已撤离喀布尔，我们决定在昨天撤离最后一批人，他们目前安全待在阿拉伯联合大公国。」

澳洲过去20年在阿富汗部署军队3万9000人，为美国与北大西洋公组织（NATO）所领导的阿富汗军事行动一环。

杜登说，澳洲国防军（Australian Defence Force ）因现场情况危险，目前已停止撤离作业。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP