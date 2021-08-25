喀布尔民众拼命逃离 阿富汗难民启程返乡

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（法新社巴基斯坦杰曼25日电） 在巴基斯坦境内，一辆辆装满地毯、寝具、衣物甚至还有山羊的卡车上，大约200名阿富汗难民望着地平线以外、故国南部的史宾波达克方向，满心期盼重返家园。

这个画面与喀布尔的情况形成鲜明对比。塔利班迅速接管阿富汗之后，成千上万民众因害怕即将来临的严厉统治，拼命试图逃离当地，喀布尔机场因此陷入严重混乱。

尽管许多民众渴望逃离阿富汗，但也有部分人认为，塔利班将为这个饱受战乱蹂躏的国家带来稳定，所以选择此时踏上返乡之路。

一名难民谢依布（Molavi Shaib）在边境等待通关时告诉法新社：「我们在轰炸与艰困的时期离开阿富汗，当时穆斯林面临困境。现在，赞美真主，情况已恢复正常，所以我们正返回阿富汗。」

另名难民则说：「我正要回去加兹尼（Ghazni）。现在和平局势已建立，我们很高兴要回家了。回去生活比待在这边要好得多。」

在阿富汗史宾波达克（Spin Boldak）与巴基斯坦杰曼（Chaman）的山区边界，两地的分隔线就是一条约3公尺深、放满带刺铁丝网的壕沟，每天都有数千人穿越这条贸易边界。

大批民众试图逃离塔利班统治之际，巴基斯坦也宣布加强边境安全，通关过程因此变得更加严格。

长期以来，伊斯兰马巴德（Islamabad）一直被视为亲塔利班的政府，未来也可能成为与喀布尔建立紧密关系的少数政府之一。

自40多年前阿富汗爆发首波战争以来，巴基斯坦已收容逾200万阿国难民。难民人数会随冲突强度波动，且该国先前已宣布，无法再接收更多难民。

© 2021 AFP