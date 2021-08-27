喀布尔爆炸死伤惨重 各界回应一览

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（法新社巴黎26日电） 塔利班组织接管阿富汗后，各国正忙着在31日期限前尽可能撤离民众，但首都喀布尔机场附近今天却发生同步爆炸攻击，伤害大批希望登机离境的人群。各国纷纷愤怒谴责。

激进组织伊斯兰国（IS）已宣称犯案。以下是各界对这次事件的回应：

● 德国

德国总理梅克尔（Angela Merkel）形容这是一场在极度紧绷局势下的「卑鄙攻击」。

德国虽已完成撤离行动，但国防部长康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）今天说已派一架医疗机待命，准备飞往喀布尔（Kabul）协助疏散攻击案伤者。

康坎鲍尔表示，德国军人今天已全数撤离阿富汗，此前他们共撤出45个国家逾5300人，其中包括500多名德国人与4000多名阿富汗人。

● 英国

英国首相强生（Boris Johnson）谴责这场「野蛮」攻击，并向撤离行动参与者的「杰出努力」致上敬意。

强生说，「我们会继续（撤离）行动，无论如何，我们现在已走到行动尾声」，英国将「继续撑到最后一刻」。

外相拉布（Dominic Raab）表示，撤离行动人员即使「处在炮火下」仍继续工作，「我们不会让恐布分子的怯懦行径阻挠我们」。

● 法国

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）「坚决」谴责这起恐怖攻击。他透过声明「向美国与阿富汗罹难者的家属致上哀悼之意」，并对「现场疏散任务执行人员的英勇精神致敬」。

● 捷克

捷克外交部长库拉内克（Jakub Kulhanek）说：「我强烈谴责喀布尔这起可憎的恐攻。谨向死亡的阿富汗与美军人员致哀。」

● 埃及

埃及外交部发布声明表示：「埃及政府与人民向所有沦为可怕恐怖主义受害者的阿富汗与美国伤亡人士，致上哀悼之意。埃及将继续声援对抗所有形式的恐怖主义、暴力和极端主义。」

● 以色列

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）表示：「发生最近这波攻击后，我心系喀布尔的美军和阿富汗人民，并为他们祈祷。谨向逝者致上哀悼之意，祈祷伤者迅速康复。我们与美国伙伴站在同一阵线。」

● 义大利

义大利外长迪马尤（Luigi Di Maio）在推特写道：「没有义大利人在喀布尔这次攻击中受伤…我要向失去性命者表达哀悼并声援伤者。义大利强烈谴责这次攻击。」

义大利将继续撤离阿富汗人与义大利国民的行动。

● 挪威

挪威外长索雷德（Ine Eriksen Soereide）在推特（Twitter）写道：「我强烈谴责喀布尔机场外的恐攻事件。无辜百姓试图离开这个国家，结果沦为恐怖残忍行径的受害者。」

● 沙乌地阿拉伯

沙乌地阿拉伯外交部透过声明重申「王国反对这类犯罪行径的立场，这与所有宗教原则、道德与人类价值都不相容」；沙国与「阿富汗人民站在一块」，并向「罹难者家属与阿富汗人民表达王国的哀悼与同情」。

● 西班牙

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）推文：「西班牙强烈谴责喀布尔机场今天蒙受的攻击。我们衷心声援受害者。国际社会与阿富汗人民站在一起，将确保他们的权力和尊严。我们正在努力，尽可能撤出更多人。」

● 瑞典

瑞典外交部长林德（Ann Linde）在推特写道：「我们对今日喀布尔机场恐攻死伤美军的家属致上哀悼之意。我们感激您们实现这场历史性撤离行动。」

● 土耳其

土耳其外交部谴责这次锁定喀布尔机场大门的攻击。

外交部表示：「我们沉痛获悉许多人因为喀布尔今天的恐攻而死伤。我们以最强烈的字眼谴责这起令人发指的攻击，并向逝者亲属致哀，希望伤者迅速康复。」

● 纽西兰

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）谴责喀布尔机场遭遇的「可憎攻击」，并称纽国最后一架撤离班机在爆炸案发生前就已离开。

根据纽国政府声明，目前为止，共有276名纽国国民与永久居民、他们的家属，以及其他持有签证人士离开喀布尔，将飞回纽西兰。

纽西兰国防军最后一架离开喀布尔的飞机上另载有100人，包括纽西兰与澳洲国民。

● 北大西洋公约组织（NATO）

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，盟军应该继续尽己所能，把更多弱势民众带离喀布尔；北约的优先任务依然是尽可能把更多人送到安全处。

● 世界卫生组织（WHO）

世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）表示：「我对喀布尔弱势民众进一步受苦感到惊骇。平民必须获得保护。世卫正在阿富汗现场，准备支援卫生设施治疗伤患。」

● 联合国（UN）

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人说，古特瑞斯谴责这起「酿成多名平民死伤的恐怖攻击」。

发言人告诉记者：「本案凸显阿富汗目前局势动荡不安，但也强化我们的决心。我们将继续把紧急援助送到（阿富汗）全国，支持阿富汗人民。」目前所知没有联合国人员伤亡。

外交官员指出，古特瑞斯30日将与联合国安理会常任理事国的驻联代表开会，讨论阿富汗局势。

© 2021 AFP