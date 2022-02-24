喜剧演员当上总统 泽伦斯基成乌克兰真实危机主角

（法新社基辅24日电） 乌克兰总统泽伦斯基从一名电视喜剧演员当上总统，本已令人难以置信；如今这位44岁看来年轻健康的总统，还得带领乌克兰度过俄罗斯入侵危机，能否成功各方都在看。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）2019年参选时，被人看作是开玩笑。

他原本在一个晚间喜剧节目饰演一名爱爆粗口的学校教师，在学生将他飙骂贪腐的影片放上网路后，竟当上总统。由于当时乌克兰正经历政局剧变后的种种问题，因此这个节目大受欢迎。

乌克兰2014年爆发亲欧洲联盟（EU）革命，俄罗斯支持的领导人被赶下台。但新政府苦于应付东部冲突情势不断恶化，以及经济徘徊崩溃边缘。

于是，乌克兰人爱看泽伦斯基饰演的总统对第一夫人开粗俗玩笑、带着惊恐表情骑着脚踏车上班。这个节目捕捉到时代氛围，也让泽伦斯基小赚一笔。

在现实生活中，泽伦斯基打断身陷多重危机的前总统波洛申科（Petro Poroshenko）寻求连任之路。他在总统大选第二轮投票，以7成多得票率高票当选。

但当时一些乌克兰人做了最坏打算。泽伦斯基的批评者把他和一些不讨喜的名流政治人物相比，例如义大利前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）和美国前总统川普（Donald Trump）。

泽伦斯基一开始与其他国家领袖在媒体上的互动也看似生硬。乌克兰政治分析家戴维德尤克（Mykola Davydyuk）表示：「我想我们的国际伙伴有一段时间蛮难和他打交道。他们互动的水准非常高，而他（泽伦斯基）达不到，也无法理解。」

不过，一些西方外交官似乎被泽伦斯基的魅力说服。一名外交官本月在俄罗斯攻击乌克兰前表示：「老实说，他做的没那么差。他要达成不可能的任务，他在俄罗斯人和美国人的双重压力下困住了。他已经表现得沉着。」

如今，泽伦斯基面对的是冷战结束30多年来俄罗斯和西方强国间最严重对峙，以及克里姆林宫在乌克兰周围部署15万大军、宣布承认乌东分离主义地区顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）独立，甚至是今天的直接轰炸。

乌克兰因梦想加入北大西洋公约组织（NATO），而与俄罗斯陷入对峙，结局将决定泽伦斯基的总统历史定位。（译者：张正芊）

© 2022 AFP