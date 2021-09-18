嗜睡食欲降打喷嚏 美国华盛顿动物园6狮3虎确诊

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（法新社华盛顿17日电） 美国华府史密森尼国家动物园（Smithsonian's National Zoo）今天表示，园区内6头狮子和3头老虎确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），在发生身体不适后目前正接受治疗。

史密森尼动物园在声明中表示，饲养员上周发现园内6头非洲狮、1头苏门答腊虎和2头西伯利亚虎食欲降低、咳嗽、打喷嚏且嗜睡，初步检测COVID-19呈阳性反应，但最终诊断结果预计在未来几天出炉。

这些生病的大猫目前正接受抗发炎和止吐药物治疗，并服用抗生素以预防肺炎发生；它们的染疫原因仍有待厘清。

园方表示，造访游客并无感染风险，因为他们与确诊大猫之间保持着一定距离，园内其他动物也没有出现感染迹象。

包含史密森尼动物园在内的多间美国动物园曾于14日宣布，将针对较易染上COVID-19的动物，推出疫苗施打活动。

不仅史密森尼动物园的大猫，多家动物园中的灵长类也不幸染疫，亚特兰大（Atlanta）当地一家动物园上周有多只大猩猩确诊。

史密森尼动物园将为动物施打由辉瑞（Pfizer）子公司、宠物和家畜用药制药商硕腾（Zoetis）所研发的疫苗。

© 2021 AFP