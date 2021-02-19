四方安全对话会议 美日印澳吁缅甸回归民主

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（法新社华盛顿18日电） 由美国、日本、印度和澳洲组成的「四方安全对话」（Quad）今天举行电话会议，日本外务大臣茂木敏充表示，4国外长一致认为缅甸必须迅速回归民主。

缅甸军方逮捕了包括诺贝尔奖得主翁山苏姬在内的文职领导人，并宣布为期一年的紧急状态，指称去年11 月的大选因诈欺而蒙上阴影。选举委员会驳回了军方的控诉。

茂木敏充在与美国国务卿布林肯（Antony Blinken ）、印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）及澳洲外长潘恩（Marise Payne）进行电话交谈后发表这番谈话。

日本于去年10月在东京举行由四方安全对话4国外长亲自参与的会议，被视为平衡中国日益强大军事和经济实力的作为的一环。今天的会议是美国新任总统拜登（Joe Biden）上任以来的第一次。

茂木敏充指出：「我（在会议中）强调，随着现有国际秩序在各个领域不断遭受挑战，我们这些共享基本价值观且坚定致力于在法治基础上强化自由与开放的国际秩序的国家，扮演的角色只会越来越吃重。其他部长看法一致。」

茂木敏充表示，4位部长也达成共识，强烈反对片面试图以武力改变现状。

© 2021 AFP