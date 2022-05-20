四方安全对话峰会将登场 美日印澳锁定团结抗中

（法新社东京20日电） 「四方安全对话」（Quad）成员国美国、日本、印度和澳洲的领袖，下周将在日本东京召开高峰会，设法在对抗中国方面达成一致意见，尽管他们在俄罗斯侵略乌克兰一事上有歧异。

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组织松散的「四方安全对话」为制衡中国不断扩张的经济、军事和科技影响力，而有志一同。

然而这个集团却在乌克兰问题上立场分歧，印度是其中唯一并未公开批评俄罗斯或对俄实施制裁的国家，反而还扩大进口俄国石油。

许多观察家相信，北京正观察国际间如何回应乌克兰战争，以考量自身要「统一」台湾有哪些选项。

美国谭普大学（Temple University）当代亚洲研究所（Institute of Contemporary Asian Studies，ICAS）所长之一杜雅里克（Robert Dujarric） 表示，四方安全对话4国领袖将在24日峰会上讨论如何针对中国加强吓阻及彼此军事合作。

他说，24日的会议「将对北京展现，这4国正携手围堵并吓阻中国」。

美国总统拜登（Joe Biden）将是上任后首度访问日本，他可望在与日本首相岸田文雄举行的双边会谈中，表明他对中国的疑虑。

报导暗示，拜登与岸田文雄将发表联合声明警告，他们准备「应对」中国破坏区域稳定的行动。

不过四方安全对话的联合声明语气可能会比较温和，以呼应过去关于「自由开放的印太地区」主张以及对区内「单方面」行动的警告，而不会直接点名中国。

在此共同战线的背后，仍存在印度对乌克兰战事的分歧立场。

日本庆应大学研究国防议题与欧洲政治的副教授鹤冈路人指出：「印度对于乌克兰战争采取不同态度，已使美国和欧洲心中存疑，印度是否和它们有共同的价值观。」

他说，「四方安全对话最初是个安全框架，但如今探讨经济议题较多」，原因之一在防御议题上与印度难有共识。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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