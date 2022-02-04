四面楚歌 英相强生4幕僚一天内相继请辞

（法新社伦敦3日电） 因为防疫封锁期间举办派对和口无遮拦的政治作风陷入危机的英国首相强生（Boris Johnson）所面临的压力俱增，他的4名幕僚今天相继宣布请辞。

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强生的4名头号心腹，即幕僚长罗森斐德（Dan Rosenfield）、首席私人秘书雷诺兹（Martin Reynolds）、公关主任陶艾尔（Jack Doyle）和政策负责人麦萨（Munira Mirza）今天全数辞职。

其中麦萨的离职与强生煽动性的言论有关；强生日前为了一名恶名昭彰的恋童癖患者，攻击对手工党（Labour Party）党魁施凯尔（Keir Starmer）。

强生日前试图将英国当局未能起诉资深电视主持人沙维尔（Jimmy Savile）一事与施凯尔扯上关系后，强生长期以来的盟友麦萨宣布辞职。

沙维尔已于2011年辞世，享寿84岁。沙维尔在世时被视为备受喜爱的主持人，但他辞世后，他是侵害数以百计孩童的连环虐待者的指控便一一浮现，然而沙维尔却没有面临起诉。

强生1月31日在国会发表一项在极右派团体中盛传的阴谋论，称施凯尔2008年到2013年担任英格兰及威尔斯皇家检察署检察长时未能起诉沙维尔。

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