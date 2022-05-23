回应俄乌战争 非洲联盟主席将访莫斯科基辅

（法新社塞内加尔首都达卡22日综合外电报导）塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）今天表示，他即将代表非洲联盟（African Union）访问俄罗斯和乌克兰。萨勒为现任非洲联盟轮值主席。

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法新社报导，萨勒在与来访的德国总理萧兹（Olaf Scholz）举行的联合记者会上表示，原订5月18日出访俄乌，但因为行程问题未能成行，目前新日期已在安排。

他又说，他这趟出差已获非洲联盟授权，而俄罗斯方面也发出邀请函。「一旦敲定，我将前往莫斯科，也会去基辅（Kyiv）。」

俄罗斯入侵乌克兰导致谷价上扬、燃料短缺，进而重创非洲经济；但非洲在回应俄乌战争一事上却出现分歧。

3月初，联合国呼吁俄罗斯自乌克兰撤军案获压倒性通过时，塞内加尔投下弃权票。

不过，数周后，塞内加尔在另一项要求俄罗斯停止战争的议案投下赞成票。非洲各国中，有半数对这两项议案要不弃权要不没有投票。

萨勒并说，在欧洲大陆设法摆脱对俄罗斯能源依赖之际，塞内加尔「准备好」提供液化天然气给欧洲。

塞内加尔与邻国茅利塔尼亚希望能开发近几年在大西洋发现的天然气与石油矿藏。

塞勒估计，液化天然气可望在2023年12月开始生产，在2030年可达每年1000万公吨的产量。

萨勒说，他已要求德国协助塞内加尔发展未来计画。萧兹则表示，相关讨论将「以密集方式」进行，因为「取得进展是双方互利」的事。（译者：纪锦玲)

© 2022 AFP