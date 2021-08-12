回应制裁 白俄要求美国减少大使馆人员

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（法新社莫斯科11日电） 美国对鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）政府施加新一轮制裁之后，白俄罗斯今天要求美国减少大使馆人员。

白俄罗斯外交部发言人葛雷兹（Anatoly Glaz）表示：「建议美方在9月1日前将明斯克大使馆人员减至5人。」他说，这是对美国「无理且公开的敌意行为」做出的回应。

葛雷兹表示：「在华府减少各方面合作、经济上扼制我们国家的背景下，我们相当客观地说，没看到这么多人员派驻的意义。」

他也表示，白俄先前同意美国派驻大使的决定已经撤销。职业外交官费雪（Julie Fisher）去年12月提名获确认，是2008年以来第一位获派任出使这个前苏联加盟共和国的美国大使，但她目前仍在等待签证。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，费雪与美国驻明斯克大使馆人员会「继续支持白俄人民的民主渴望」，包括与「民主运动领袖」往来。

普莱斯在华府告诉记者，美国对双边关系的状况「失望」，「重要的是记得这一切，知道白俄当局要为不断压迫公民、导致美国与白俄关系恶化负责」。

包括美国在内，多个西方国家因白俄镇压异议分子而对其祭出制裁。白俄去年总统大选引发争议之后，民众走上街头示威，要求已掌权近30年、去年8月又宣称自己赢得连任的66岁强人鲁卡申柯辞职。

© 2021 AFP