回应拜登演说 中国外交部：不要将美国民主理念强加于人

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（法新社北京29日电） 美国总统拜登就美国地缘政治优先事项发表演说后，中国今天警告不要将美国的民主理念强加于人，同时抨击美方贸易制裁和美国军舰频繁在中国周边海域活动。

拜登今天首度在国会联席会议发表演说，再度聚焦外交议题，并表示，美国和中国等国家为了赢得21世纪而彼此竞争。

拜登也说，「独裁者认为民主制度争不过独裁主义」，并表明美国欢迎竞争，不寻求冲突。

中国外交部发言人汪文斌被问到关于这场演说的看法时表示，中美在一些领域存在竞争是正常的。

汪文斌今天在例行记者会上表示：「但这种竞争应该是你争我赶的田径赛，而不是你死我活的决斗赛。」

汪文斌也警告：「强迫别人接受自己的制度…这只会制造分裂，加剧紧张。」

拜登在演说中也表示，美国会挺身对抗不公平贸易手段，例如补贴国营企业、窃取智慧财产等。

但汪文斌反击说，美国近年来发动贸易战，不只「违反公平竞争的市场原则」，还将经济、贸易和科技等议题「政治意识形态化」。

他说：「中方致力于和美国发展不冲突、不对抗的关系。」

拜登也说，他向习近平表明，美国会在印太地区维持强大军事部署，就像美国与北大西洋公约组织（NATO）在欧洲的部署一样。

中国国防部发言人吴谦今天在另一声明中表示，美国现任政府上台以来，美国军舰在中国周遭海域活动频率比去年同期增加20%。

© 2021 AFP