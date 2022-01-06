因应中国军事经济扩张 日澳签署防卫合作协定

（法新社东京6日电） 日本和澳洲今天签署一份具里程碑意义的协定，加强国防合作。中国扩张军事经济势力之际，这份协定将有助于区域稳定。

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澳洲总理莫里森（Scott Morrison）昨天表示，两国领袖即将签署的「相互准入协定」（Reciprocal Access Agreement），将首度替两国国防部队彼此合作建立架构。

莫里森在签字之前发布的声明虽未直接点名北京，但这份协定被视为区域盟国对中国武力扩张忧虑所采取的另一步行动。

今天与日本首相岸田文雄举行线上峰会之前，莫里森称这项协定「说明了两国合作的承诺，一同因应我们面临的战略安全挑战，并造就印太的安全稳定」。

他说：「这份具里程碑意义的协定将…首度提供明确架构来加强两国部队之间的协同工作能力和合作。」

他强调，这份合作关系反映「我们共享的价值观、对民主和人权的承诺，和在维持一个自由、开放、韧性十足印太的共同利益」。

日本、澳洲和美国、印度组成「四方安全对话」（the Quad），致力于打造同盟关系，一起面对中国在亚洲各地日益扩张，包括它对关键国际海底缆线的威胁。

欧亚集团（Eurasia Group）高阶政策分析师韦恩（Ali Wyne）表示，这项协定可加强日澳和美国在日本执行联合军事行动的能力。

他告诉法新社，这份协定「费了很大一番功夫，把日澳之间可以采取的安全合作类型具体化」。

他并说：「中国可能会将其视为工业民主国家试图阻挠中国兴起的另一证据；不过，北京当局自己近年来的行为，才是自己与这些国家外交隔阂日益扩大的一大原因。」

© 2022 AFP