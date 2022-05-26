因应中国扩大影响力 纽西兰宣示承担太平洋安全挑战

（法新社威灵顿25日电） 纽西兰总理阿尔登今天表示，南太平洋可以自行处理安全需求。目前中国与南太平洋10个岛国大力加强关系的详细计画已浮现。

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阿尔登（Jacinda Ardern）与美国国会参议员会面后指出：「在任何安全相关问题上，我们强烈地认为，在太平洋地区，我们有办法也有能力应对目前存在的任何安全挑战，而纽西兰也愿意那么做。」

「我们认为太平洋都是一家人，因此哪里有需要，我们都愿意响应号召，起而行动。」

中国外长王毅今天展开7个南太平洋岛国及东帝汶访问行程，北京对太平洋地区的安全计画将是他这次出访主轴。

根据法新社取得中国对南太平洋10个岛国提出的协定草案内容，中国希望参与训练当地警察、提供网路安全以及进行海洋测绘等高度敏感的工作。

在此之前，中国与索罗门群岛（Solomon Islands）秘密谈判达成安全协议一事近日曝光。

中、索间的协议令区域强权澳洲、纽西兰出其不意，也使两国承受到对南太各国政府强化关系的压力。澳洲外长黄英贤（Penny Wong）一上任，今天就出访斐济。

她说：「中国意图明显，澳洲新任政府也是。」

黄英贤指出：「我们要帮助打造比较坚实的太平洋家庭，我们希望为太平洋注入新活力并引进更多资源。」

「我将会经常出访区内各国。」

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