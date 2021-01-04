因应伊朗威胁 美国防部下令尼米兹号续留波湾地区

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（法新社华盛顿3日电） 五角大厦今天宣布，鉴于伊朗「最近的威胁」，美国航空母舰尼米兹号（USS Nimitz）将续留波斯湾地区；此前有报导指尼米兹号正在返航，有人将此解读为紧张情势降温的迹象。

自去年11月底以来，尼米兹号就一直在波斯湾水域巡逻，但美国媒体本周报导，代理国防部长米勒（Christopher Miller）已下令这艘航母返美。

「纽约时报」引述美国官员的话报导，这是与德黑兰当局紧张降温的部分迹象，在总统川普卸任倒数之际避免发生冲突。

然而，米勒今晚发布声明，内容却与上述报导背道而驰。

他说：「鉴于伊朗领袖近来对总统川普和其他美国政府官员发出的威胁，我已下令美国航母尼米兹号暂停常规调动。」

他指出，「尼米兹号」将继续留守在美军中央司令部的行动区域。任何人都不应质疑美国的决心。

米勒发表上述声明之际，正逢伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）和伊拉克民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）次长穆罕迪斯（AbuMahdi al-Muhandis）在巴格达遭美国无人机空袭身亡届满一周年。

数以千计伊拉克人今天上街哀悼，反覆高喊着「复仇」和「向美国说不」，除此之外，支持者最近几天也在伊朗、叙利亚、黎巴嫩、叶门等地举行纪念活动。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP