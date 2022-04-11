因应俄侵乌 爱立信无限期暂停在俄运作

（法新社斯德哥尔摩11日电） 瑞典电信业巨擘爱立信公司（Ericsson）今天宣布，由于俄罗斯入侵乌克兰，公司在可预见的未来将全面暂停在俄国的运作，但会给当地员工放有薪假。

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莫斯科当局2月24日入侵乌克兰，爱立信2月底就宣布将全面停止交货给俄罗斯。

爱立信在声明中表示：「鉴于近期事件和欧洲联盟（EU）制裁，公司现将无限期暂停与俄罗斯客户之间受影响的业务。」

爱立信称正在跟客户与伙伴交涉，「首要任务聚焦在俄罗斯境内爱立信员工的安全和福祉」，还说当地员工会放有薪假。

爱立信发言人告诉法新社，公司在俄国员工人数约600人，且是「（俄国）最大（行动网路）营运商MTS和第4大营运商Tele2的主要供应商」。

发言人还说，俄罗斯与乌克兰加起来占公司营收不到2%。

自俄军发动入侵后，从宜家家居（Ikea）、可口可乐（Coca-Cola）、高盛集团（Goldman Sachs）到麦当劳（McDonald's）等数百家西方企业都已暂停在俄运作。法国兴业银行（Societe Generale）今天也宣布将出售其在罗斯银行（Rosbank）的股权。

© 2022 AFP