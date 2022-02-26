因应俄国侵乌 波兰抵制莫斯科世足资格赛

（法新社华沙26日电） 2022世界杯资格赛预定3月24日由波兰与俄罗斯在莫斯科对决，不过波兰足球协会理事长库莱萨今天表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，波兰抵制这场比赛。

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库莱萨（Cezary Kulesza）表示，「磋商的时机已过去，该是采取行动的时候了，由于俄罗斯对乌克兰的侵略行径已变本加厉，波兰无意与与俄罗斯踢这场资格赛」；并说，这是「唯一正确的决定」。

他说，他将与瑞典和捷克足球协会向国际足球总会（FIFA）表达一致立场。依据原定赛程，若是俄罗斯在3月24日的资格赛击败波兰，接着将在3月29日继续于莫斯科迎战瑞典与捷克二者的胜队。

这3国的足球协会已于24日发表联合声明，要求FIFA为原定在俄罗斯举行的资格赛事另觅地点。

波兰队的球星万多夫斯基（Robert Lewandowski）昨天推文说，将就这场比赛与他的反战立场徵询队友意见；并说，「体育竞赛的种种美好都与战争的后果背道而驰」。

万多夫斯基指出：「对所有重视自由与和平的人们而言，现在是与乌克兰遭受军事侵略者团结一致的时刻。身为国家代表队的队长，我将与队友商讨这场对俄比赛，就此问题达定一致立场，然后尽快告诉波兰足球协会理事长。」

欧洲足坛的经典赛事欧冠杯（Champions League）决赛原定3月28日在圣彼得堡（Saint Petersburg）点燃战火，不过欧洲足球总会（Union of European Football Associations, UEFA）昨天决定惩处俄罗斯，改由法国巴黎主办。

© 2022 AFP