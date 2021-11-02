因应气候变迁资金若不到位 巴贝多：代价是人命

（法新社格拉斯哥1日电） 加勒比海岛国巴贝多总理莫特里今天在联合国气候峰会中表示，富国若未能如之前承诺的每年替穷国筹募1000亿美元资金来因应气候变迁，将引发致命后果。

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联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）展开13天的关键协商。法新社报导，莫特里（Mia Mottley）告诉全球120多国领袖说，气候变迁导致干旱、热浪、洪水及野火等灾害相形严重，「引发的后果将以我们社区的人命、生计来衡量。这实在不道德、也不公平」。

全球数十个岛国和低洼城市也暴露于攸关生存的超级风暴威胁之中，受到海平面上升影响，风暴灾害更具破坏力。

富有国家2009年首次提出1000亿美元的承诺，但在2020年截止日期前仍短少200亿美元。上周，在更新时程表之后，富国拟定出的计画是要等到2023年才能达到目标。

莫特里问：「我们就这样两手空空开完会离开苏格兰吗？没有协商结果、没有拯救性命的企图心，也不想挽救我们的地球。」她声音中充满愤怒。

她继续说，控制暖化幅度不超过摄氏1.5度，是绝对有必要的。

据2015年巴黎协定（Paris Agreement）内容，签约国承诺控制全球暖化，让温度比工业化前升高的幅度远低于摄氏2度，并以不超过1.5度为佳。

莫特里说：「对于有眼睛可以看、有耳朵可以听、有颗心可以感受的人来说，摄氏1.5度是我们生存所需。」

莫特里表示，「升温摄氏2度，形同对一些国家人民宣判了死刑」，包括美洲的安地卡及巴布达（Antigua and Barbuda）、多米尼克（Dominica），印度洋岛国马尔地夫（Maldives），南太平洋岛国斐济（Fiji），非洲国家肯亚（Kenya）和莫三比克（Mozambique）。她说，名单「当然也包括巴贝多」。

根据联合国上周报告，就算COP26峰会开议之前提出的更新碳排减量计画有办法落实，地球仍将走向暖化摄氏2.7度的「灾难性」之路。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP