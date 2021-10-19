因应环保要求 汽车业将注意力转向材料回收

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（法新社巴黎19日电） 汽车产业面临降低庞大碳足迹的压力，正加紧努力回收工作，从老化电动车电池、旧引擎到后照镜都不放过。

全球车厂除了正在投资能够将旧零件重新利用的设备，业界也寻求回收未来车辆使用的数以百万计电池。

尽管电动车已比前代化石燃料车更洁净，但电动车电池所需的原物料开采自非洲的矿场，而这些矿场往往被指责破坏环境及利用童工。

雪梨科技大学（University of Technology Sydney）永续未来研究所（Institute for Sustainable Futures）指出：「由于这类材料需求增加，导致这些（经济上边缘化）地区承受的压力恐怕更大，进而使得要达成社会上和生态上永续的再生能源系统目标受到威胁。」

汽车产业将如何转型到电动车时代，很可能是31日登场、为期2周由英国主办的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）热门话题之一。

根据世界经济论坛（World Economic Forum）的说法，汽车行业产生的温室气体排放量比整个欧洲联盟（EU）还多，其中20%来自制造生产。

而电动车电池价格虽可占全车售价高达一半，但预期寿命介于8至15年。若能加以回收，可能产生巨大影响。

根据永续未来研究所4月发布的报告，回收这类电池，将使锂需求到了2040年减少25%、钴需求减少35%、镍和铜需求各减少55%。

但永续未来研究所指出，目前仍有新的开矿计画正在进行，「可能会为地方环境和社区带来负面冲击，包括土地、空气和水的污染、侵犯人权及工作环境不安全」。

报告还说，尽管技术上有可能将电动车电池使用的金属回收90%以上，但缺乏强大经济动力或能够鼓励使用回收材料的政策，导致这类努力成果有限。

欧盟目前希望，从2030年起要求电动车电池使用的钴、锂和镍，分别有12%、4%和4%来自回收的材料。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP