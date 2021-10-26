因应网路攻击增 美国务院设网路安全局与新特使

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布林肯在写给员工的备忘录中提到，检讨报告显示，对于「国务院该如何因应21世纪挑战」，需要有结构性的改变。

他宣布计划成立网路安全与数位政策局（Bureau of Cyberspace and Digital Policy），并针对关键新兴科技设置特使一职。相关计画尚待国会批准。

布林肯写道：「这个组织可提供我们更大的领导力、负起更大的责任，以在部门间与国外推动外交政策。」

他说，他明天在外交人员学校（Foreign Service Institute）发表演说时将提供更多细节。外交人员学校是国务院位于华盛顿郊区的训练中心。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）跟记者说，新的特使将着重负责「3个关键领域：国际网路安全、国际数位政策与数位自由」。

国务院这一步是因外界日益忧虑，网路领域的冲突与干扰持续不断，美国有必要做好因应准备。

美国总统拜登6月与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行峰会时已警告，特定重大基础建设应该是网路攻击的「禁区」，但美国与欧洲目标仍遭遇新的攻击，微软公司（Microsoft Corp.）今天表示，去年发动大规模SolarWinds网攻的幕后黑手，正是俄罗斯骇客团体。

© 2021 AFP