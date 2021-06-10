因掌掴法国总统 无业男恐得蹲苦牢

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（法新社法国瓦伦斯10日电） 法国总统马克宏日前遭民众掌掴，动手的男子今天首度出庭，他表示，自己「不加思索」就出手，这位28岁热衷中世纪史的历史迷，最高可被判3年有期徒刑。

自8日动手后被关押至今的塔雷尔（Damien Tarel）今天现身法国南部城镇瓦伦斯（Valence）地方法院，一般预料，他将因袭击公众人物的罪名而被判刑。

虽然法院将综合考量被告没有前科及犯后表现的悔意斟酌量刑，不过这项罪名罪高可判处有期徒刑3年并科罚金4万5000欧元（约新台币151万元）。

检方昨天晚间发表声明说：「他坦承他率性而为，并且『想都没想』就打了，以表达他的恼怒。」

友人眼中向来内向且寡言的塔雷尔告诉承办此案的调查员说，他同情反政府的「黄背心」抗议群众，政治立场倾向于右派/极右派，但并未加入任何政党。

这位留着长发住在圣瓦利耶村（Saint-Vallier）的村民没有固定职业，热衷中世纪历史和武术，当他甩马克宏（Emmanuel Macron）巴掌时，还高喊着古时后效忠皇室的口号。

检方说，他的朋友亚瑟 C.（Arthur C.）因拍摄塔雷尔打耳光当场被捕，但是不予起诉。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP