因疫情停驶4个多月 义大利歌诗达邮轮复航

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（法新社沙伏纳1日电） 因2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情停航超过4个月后，义大利歌诗达邮轮公司（Costa Cruises）今天复航，为遭重创的旅游业界注入强心针。

去年义大利政府因疫情危机，于年底假期期间禁止邮轮航行，歌诗达邮轮旗下旗舰邮轮「歌诗达翡翠号」（Costa Smeralda）因此从自去年12月20日停航至今，今晚6时15分终于离开西北部港口沙伏纳（Savona）。

60岁歌手卡佩莱蒂（Roberta Cappelletti）从东北城市皮雷达皮奥（Predappio）来到沙伏纳，就为了搭上这艘邮轮。

她准备接受登船前的冠状病毒检测时表示：「好感动，我可以再次乘船游览真是感动到想哭，这对我来说就像再生一样。」

35岁的银行行员柏加米尼（Enrico Bergamini）也很兴奋：「航行旅游对义大利旅游业的复苏具有象徵性的价值，我当然要来。」

这艘邮轮载着约1500名乘客出港，约为正常容客量的1/4，所有乘客和船员都必须先接受采检才能登船，在船上也须全程配戴口罩。1300名船员报到值勤前，都先接受了14天的隔离。

这趟地中海航程将停靠拉斯佩齐亚（La Spezia）、契维塔韦奇亚港（Civitavecchia）、那不勒斯（Naples）、墨西拿（Messina）、卡利亚里（Cagliari）等义大利多个港口，视乘客规划而定，行程3至7天不等。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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