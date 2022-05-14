因疫情关系 中国放弃主办明年亚洲杯足球决赛

（法新社香港14日电） 亚洲足球联盟（Asian Football Confederation, AFC）今天宣布，中国考量到境内COVID-19疫情，已放弃2023年亚洲杯（Asian Cup）决赛周赛事主办权。

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4年一度的亚洲杯原定于2023年6月16日到7月16日在中国10个城市承办赛事，有来自全亚洲的24国队伍参赛。

亚洲足球联盟在声明中表示：「经与中国足球协会（Chinese Football Association）广泛讨论后，联盟已获正式告知，中国足协无法主办2023年亚洲杯足球赛。」

声明提到，亚洲足球联盟认可COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成特殊状况，导致中国放弃主办权。目前没有新的主办国获提名。

亚洲杯是受到中国控制疫情的企图所影响的最新一项国际运动赛事。

本月稍早，主办亚洲运动会（Asian Games）的亚洲奥林匹克理事会（Olympic Council of Asia）决定将原定9月在中国杭州举行的亚运延期到2023年。

中国持续实施病例清零政策，由于近期爆发变异株Omicron感染潮，全国多座城市面临严格限制措施。

© 2022 AFP