因采访爱上全美最痛恨黑心药商 女记者引发争议

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（法新社纽约22日电） 前彭博女记者史迈斯自曝爱上采访对象前药厂高层希克瑞里，并为他离婚。希克瑞里因哄抬爱滋药价格，被封「全美最痛恨男人」，现因证券诈欺罪坐牢。他被捕消息正由史迈斯曝光。

希克瑞里（Martin Shkreli）2018年因诈骗投资人被判刑7年，目前正在监狱服刑。史迈斯（Christie Smythe）在Elle杂志20日刊登的专访中透露，她为了希克瑞里而离开丈夫。

数家美国媒体随后都对这则故事发表评论，有些指责史迈斯违反新闻伦理，也有些赞赏她把自身故事说出。

希克瑞里曾是图灵制药公司（TuringPharmaceuticals）执行长，他因在2015年突将爱滋病治疗药物「达拉匹林」（Daraprim）的价格调涨50倍，从每颗13.5美元涨至750美元，而恶名昭彰，并被称为「制药哥」（Pharma Bro）。

希克瑞里2015年12月因证券诈欺罪名被捕，现年37岁的史迈斯正是当年抢先报导这条新闻的记者。希克瑞里的罪名与药品涨价争议无关。

希克瑞里在纽约布鲁克林法庭出庭应讯时，史迈斯都有去旁听。2018年宣判时，史迈斯也在场。

史迈斯在Elle的访问中，描述她如何在探监过程中逐渐爱上希克瑞里。

史迈斯2018年离开彭博（Bloomberg News），去年与丈夫离婚。她说，希克瑞里还剩3年就服完刑期，她愿意等他出狱。她也提到，他们可能会生小孩。

史迈斯20日晚间在推特发文说：「对外公开真是个解脱，无论其他人怎么想。」

她还写道：「要绝口不提这样子的故事，你们不知道有多难。（这故事）如此混乱和复杂。我很高兴故事说得很好。」（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP