团结抗疫与气候变迁 联合国吁名美中应更努力

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（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告世界「正朝着错误的方向发展」，并奉劝各国采取行动共同对抗气候变迁及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

古特瑞斯在一场记者会中说：「COVID-19是一记警钟，而我们都睡过头了。」

联合国大会21日在纽约揭幕，古特瑞斯于会前发表谈话感叹，疫苗生产国未能提高产量，以实现2022年上半年前达到全球7成人口都接种疫苗的目标。

古特瑞斯说：「疫情显示我们的集体失败，即使是面临迫切、危及性命的全球紧急状况，针对共同利益未能团结并达成一致决定。」

11月将在苏格兰（Scotland）召开联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26），由于疫情肆虐、疫苗分配不公平，加上筹备会议的后勤作业有难度，气候行动人士要求会议延期，但古特瑞斯予以驳斥。

他说，展延联合国气候变迁会议不是件好事，已经延宕这么多次，而议题又是如此迫切。

古特瑞斯也呼吁美、中这两个世界最大污染国，采取更多行动对抗气候变迁。

他说：「我们需要美国更强力的参与，也就是在发展的融资、与气候相关的发展议题、共同减缓及调整因应等方面，而我们也需要中国在减少排碳多加努力。」（译者：纪锦玲/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP