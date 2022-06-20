国人挺乌抗俄遭判死刑 摩洛哥要求公平审判

（法新社摩洛哥首都拉巴特19日电） 乌东亲俄法院对为乌克兰挺身而遭俘的摩洛哥公民沙德旺判处死刑，摩洛哥人权主管机关敦促俄罗斯当局，给这名年轻人「公平的审判」。

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顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）法院9日认定2000年出生的摩洛哥公民沙德旺（Brahim Saadoun）和两名英国人有罪，判处3人死刑，罪名是参与「佣兵活动，并采取行动企图夺权、颠覆顿内茨克人民共和国的宪政秩序」。

顿内茨克人民共和国是乌克兰东部自行宣告独立的两个分离地区之一。

俄国2月24日派兵入侵乌克兰后，为乌克兰而战的3人在对抗俄国与亲俄部队期间被捕。

消息人士说，摩洛哥国家人权委员会（National Council of Human Rights, CNDH）主席博亚赫（Amina Bouayach）敦促俄罗斯「采取必要措施，以确保沙德旺在上诉期间获得公平审判。」

沙德旺的父亲表示，2020年获得乌克兰公民身分的沙德旺「不是雇佣兵」，还说他的儿子是「被操控的受害者」。

不过，沙德旺的朋友赫拉布斯托夫（Dmytro Khrabstov）说，沙德旺去年加入乌克兰军队，还告诉大家他要「如英雄般死去」。

摩洛哥政府直到13日才对此做出回应，他们透过驻乌克兰大使馆表示，沙德旺「被俘时身穿乌克兰军服，是乌克兰陆战队的一员。」

摩洛哥当局还说，沙德旺「目前被一个不被联合国和摩洛哥承认的实体监禁」，但未做多做评论。

© 2022 AFP