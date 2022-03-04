国会之乱涉共谋 川普再拿选举造假辩护

（法新社华盛顿3日电） 美国前总统川普遭议员指控他2021年煽动群众冲入国会大厦，试图推翻2020年大选结果涉及「刑事共谋罪」。川普今天再次提出毫无根据的选举作假指控，为自己辩护。

广告 继续浏览后续

美国国会大厦去年1月6日遭川普支持者袭击，众院特别委员会展开调查，2日提出文件指控川普试图欺诈式阻挡国会认证拜登胜选，他对此做出回应。

川普再次拿出长篇大论，毫无根据地指控选举作假。他说，「欺瞒美国大众的真正阴谋是民主党操控选举，然后由假新闻媒体以及这个非专责委员会掩盖」。

他说，「鲜少比2020年选举更欺诈、更违规的行为。」

众院特别委员会的指控，升高对司法部长贾兰德（Merrick Garland）施压，要求他宣布针对指控展开联邦调查。他先前遭批评不情愿调查川普。

调查特别委员会2日提出的文件，寻求向被指控协助川普策划这起事件的右派律师伊斯特曼（John Eastman）索取电子邮件，也是委员会对川普可能犯下的罪名，至今最清楚的陈述。

川普对此拿出甚至早在2020年大选前就到处传播的选举造假说，并把跨党派调查特别委员会贴上「政治走卒（partisan hacks）」标签。

他指控最高法院的9位大法官（其中3人为他担任总统时任命）「不敢」审理他提出的选举违规指控，但他的选举法律战早已被十多家法院驳回。

他还指控在大选后数周宣布辞职的司法部长巴尔（Bill Barr）「实质上是一个烂人」，被民主党胁迫而容许「一系列违反选举法情事发生」。

川普坚称，「1月6日事件发生的原因，在于美国民众知悉选举被操纵、被偷走了」，企图把这场导致数十名警员受伤、酿成国会大厦150万美元损失的暴动合理化。

他说，调查特别委员会的目的，不过是想要阻止他再次参选总统，并指控委员会成员「摧毁了我们所熟知的民主」。

© 2022 AFP