国会大厦暴动调查委员会：前川普幕僚长配合调查

（法新社华盛顿30日电） 美国国会调查1月6日国会大厦暴力事件委员会主席今天指出，在前总统 川普执政时期担任白宫幕僚长的梅多斯（Mark Meadows）正配合进行调查。

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法新社报导，负责调查国会大厦暴动案的联邦众议院特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）表示，梅多斯已将他的白宫记录提供给委员会，「近期将首次出席作证」。

川普支持者1月6日冲进国会大厦，企图阻挡国会认证民主党的拜登赢得总统大选，梅多斯当时担任川普的幕僚长。

梅多斯之前曾拒绝传唤就国会大厦暴力案赴众院特别委员会作证，这可能构成藐视国会罪。

汤普森今天声明指出，梅多斯「已透过委任律师与特别委员会接触」。

汤普森表示：「特别委员会期望所有目击者，包括梅多斯先生在内，提供特别委员会所要求且法律上有权取得的资讯。」

川普已援引总统专属的行政特权，拒绝配合特别委员会的要求交出相关文件。法院今天对此举行听证。

前总统川普长期顾问巴农（Steve Bannon）拒绝特别委员会传唤作证，被控藐视国会罪，2周前遭到逮捕。

众院调查者认为梅多斯、巴农和其他川普顾问和幕僚可能握有白宫与入侵国会大厦暴徒连结的资讯。

在传出梅多斯同意配合国会调查后，川普发声明谴责特别委员会，并重申他毫无根据指称总统大选存在舞弊的说词。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

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