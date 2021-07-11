国会大选亲欧派声势旺 摩尔多瓦有望摆脱俄影响

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（法新社摩尔多瓦首都基希涅夫11日电） 摩尔多瓦（Moldova）民众今天前往投票所，参与新任总统桑杜（Maia Sandu）推动的国会改选。桑杜力图透过这场投票，巩固她对抗亲俄势力的立场。

摩尔多瓦是欧洲最穷的国家之一，去年11月，桑度就是靠着打击贪腐的承诺，击败俄罗斯力挺的总统多东（Igor Dodon）。她期许带领国家加入欧洲联盟（EU），但改革承诺遭到多东派议员阻挠后，桑度4月解散国会，重新改选。

夹在乌克兰及欧盟会员国罗马尼亚之间的摩尔多瓦曾为苏联加盟共和国，人口350万，2019冠状病毒疾病（Covid-19）期间经济受害严重，政治上则可看到西方世界与俄罗斯竞逐影响力，国内长期对于应靠拢布鲁塞尔抑或维持苏联时期与俄国的关系意见两极。

桑度曾任世界银行（World Bank）经济学家，立场亲欧盟，去年她虽击败多东成为总统，施政却遭2019年选出的亲多东派国会议员及政府官员掣肘。

两度政府改组未果后，桑度4月间解散国会，当时她所属的「行动团结党」（Action and Solidarity, PAS）在101席国会仅有15席，多东的社会主义政党则有37席，与友党结盟后在国会握有54席。

桑度8日发表视讯演说时，以摩尔多瓦主要语言罗马尼亚文表示：「我们有机会摆脱贼党，选择全方面的好政府。」而在另一场以第2语言俄文发表的演说中，桑度则宣示：「摩尔多瓦改变的时候来了。」

这样的口号听在许多摩尔多瓦人耳里相当有感，因为近年来他们看着国家政治危机不断，发生了相当于国内生产毛额（GDP）15%、金额高达10亿美元的银行诈骗案。

桑度所属中间偏右路线的「行动团结党」目前民调领先，最新数据显示，行动团结党支持度35-37%，多东与前总统伏罗宁（Vladimir Voronin）领导的社会主义和共产党联盟则为21-27%。

以上数字仅来自居住在摩尔多瓦的260万人，分析家说，在总统大选支持桑度、占合格选民1/3以上的旅外摩尔多瓦人，对国会大选结果可能扮演关键角色。

根据估计，这些旅外人士可能让桑度所属政党多10 至15个百分点的选票。

分析家认为，对希望摩国继续受其影响的俄罗斯，这场大选将带来当头棒喝，乌克兰的摩尔多瓦政治专家葛拉西蒙楚克（Sergiy Gerasymchuk）就说，「多数人将支持欧洲，俄罗斯影响力将会式微」。

今天的选举共有20个政党及选举联盟参加，他们必须分别跨越5%和7%得票门槛，才能在一院制的国会取得席次，选出的101位议员任期4年。

投票上午7时（台北时间11日中午12时）开始，晚间9时结束。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP