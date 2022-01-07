国会暴动一周年 共和党领袖沉默将舞台让予川普

（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登在国会大厦暴动事件满一周年这天严词抨击前总统川普，共和党要角则几乎都保持沉默，把舞台让给川普发挥，这个在野党仍惟川普马首是瞻。

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拜登批评川普利用2020年总统大选被操纵的「谎言」怂恿群众暴动。川普的说法迄今未经司法证实，而美国民主堡垒比以前都更需要保护。

不过，当民主党人矢言「绝不让事件重演」并警告今年11月期中选举和2024年总统大选都攸关民主之际，在野的共和党籍国会议员却悄无声息，反引人侧目。

国会山庄今天举行1月6日国会大厦暴动事件满一周年纪念活动，共和党没有一名领袖参加。

联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在乔治亚州出席一名同僚的葬礼，他透过声明指责民主党人试图「利用」纪念活动；联邦众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）则尚未公开发言。

去年国会大厦暴动事件震惊全美，麦康奈和麦卡锡都一反常态地谴责川普挑起暴力。但考量到川普对选民的广大影响力，且川普可能还要于2024年再度竞选总统，麦康奈和麦卡锡后来就默默退缩，整个共和党也几乎是如此。

由于没有其他共和党要角发声，川普正好填补了真空。他在一连串反击拜登的声明中批评：「这出政治剧只不过是要把焦点从拜登彻底失败的事实上转移。」

川普重提选举被操纵的指控说：「永远不要忘记2020年总统大选的犯罪。永不放弃！」

民主党人吁请共和党人挺身反对川普关于大选舞弊的指控，联邦参议院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）今天警告，川普「有害的坏脾气」可能侵害美国民主。舒默说：「太多人希望美国民众移开目光，忘却那天（指去年1月6日国会暴动）发生过的事。」

拜登也呼吁美国人正视国会暴动事件的严重性，并汲取教训。他说：「闭上眼睛回想那一天。你们看到了什么？你们必须面对那件事，伟大的国家都是这么做的，面对真相，解决问题，然后往前走。」

事隔一年，多数暴动的痕迹都已清除，雕像上的油漆和血迹已洗去，被砸坏的门窗已换新，国会议员们被洗劫的办公室也已修复。

但暴动后加装在众院议场出入口的安检门还未撤除，国会警力也加强部署。

川普的盟友、共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）坦言暴动群众有犯罪事实，司法仍在追究数以百计人，但葛兰姆的声明与副总统贺锦丽（Kamala Harris）呼吁的「团结」大相迳庭。

葛兰姆批评拜登执政「一落千丈，不是因为国会遭攻击，而是因为失败的政策和软弱的领导风格」。

众院替那些在暴动中殉职的国会警察默哀时，看起来只有两名共和党人出席，分别是一向敢于批评川普的丽兹．钱尼（Liz Cheney）和她的父亲，即前副总统钱尼（Dick Cheney）。

另有些共和党人似乎急于粉饰整起事件。力挺川普的众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）与极右倾众议员盖茨（Matt Gaetz）召开记者会，声称要「揭露1月6日事件真相」，并坚称此事不算暴动。

葛林表示，共和党人和川普支持者「过去一年来一直被抹黑」。盖茨补充说：「我们不希望共和党的声音被埋没，也不希望今天的历史叙事被劫持。」

© 2022 AFP