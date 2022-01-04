国会暴动届满周年政治创伤未愈 川拜各有动作

（法新社华盛顿3日电） 美国总统拜登6日将在国会遇袭届满周年这天，对美国民主面临威胁提出警告；前总统川普则将重申大选被偷走的阴谋论。双方不仅未弥合国内社会分裂，反让政治对立鸿沟日益加剧。

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拜登和副总统贺锦丽据报将在国会大厦内发表谈话。川普铁粉去年1月6日与执法人员爆发激烈冲突，强行闯入美国民主核心国会山庄，企图阻止国会认证拜登胜选，时隔一年，与这起暴动事件相关的政治创伤仍未愈合。

拜登入主白宫的第一年就经常警告，美国政治自由正面临「生死存亡」的威胁；时至今日，大多数美国人仍将政治自由视为理所当然。

国会将在6日这天举办一连串活动，拜登的主要盟友、联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）说，这会是「艰难的一天」。拜登的演说将把上述警告提升至新的层级。

就在国会为拜登口中的「黑暗时刻」举行守夜祈祷之际，川普将在他位于佛罗里达州的私人豪宅海湖俱乐部（Mar-a-Lago）召开记者会。

川普欲传达的讯息同样容易预测。尽管输给拜登超过700万张普选票，在全国各地也输掉一连串选举官司，川普依旧宣称2020年大选被偷走。

从移民政策到应对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，川普从方方面面对拜登发起广泛攻击，而选举舞弊是其中最具煽动性的指控，林林总总的批评看起来就像是川普尚未表态但准备要为2024年重新掌权而努力。

里契蒙大学（University of Richmond）法学院教授托比亚斯（Carl Tobias）说，这是「美国历来前所未见」的行动。

他说：「从没见过有哪位前总统为了诋毁他的继任者和民主进程，付出这么多努力。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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