国会暴动案拒作证遭控藐视国会 川普前顾问拒认罪

（法新社华盛顿17日电） 美国前总统川普长期顾问巴农（Steve Bannon）今天进入「无罪抗辩」程序；他因拒绝就今年1月6日国会遇袭案作证，而依藐视国会罪名遭到起诉。

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在此案预计首次听审的前一日，巴农在华盛顿特区联邦地区法院提出抗辩，但未解释理由。

巴农上月违抗众院调查1月6日国会暴动时所发出的作证传票，拒绝作证，因而被控两项藐视国会罪，一项是因为拒绝出席国会作证，另一项是拒绝配合国会传票提供文件。众议院将此案移交给司法部，大陪审团审查此案后表决通过起诉。

倘若罪名成立，每项藐视法庭罪名可判一个月至最高一年徒刑，并处以最高10万美元（新台币约277万元）罚款。

调查人员认为，巴农和川普的其他顾问可能掌握资料，能显示白宫与硬闯国会的川普支持者之间的关联。

尽管巴农并非白宫雇员或川普的官方顾问，但他的律师表示，他受到总统行政特权保护，不必与委员会合作。

巴农15日向联邦调查局（FBI）投案，矢言力抗此案，他指控拜登总统「下令」司法部起诉他。他告诉记者：「我永远不会退缩。」（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

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