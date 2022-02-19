国会暴动案 美法官裁定川普不享总统豁免权

（法新社华盛顿18日电） 美国法官今天裁定，川普在国会暴动案不享有总统豁免权，对他提告的诉讼案可继续进行。

广告 继续浏览后续

华盛顿特区法官梅塔（Amit Mehta）裁定，基于川普当天的举动属「非官方行为」，「完全关乎他为了连任所做的努力」，而这并不在总统豁免权的范围内，因此可受理这些诉讼案件。

梅塔在长达112页的调查结果中写道：「否认总统的民事损害豁免权是不小的一步。」他说：「法院充分了解这项裁定的严重性。」

梅塔还说，事发前，川普向聚集在华府的数以千计支持者发表演说，可以「合理」视为「号召集体行动」。

共和党籍的川普向支持者发表演说后不久，一群挥舞「川普2020」旗帜的群众沿着国家广场游行到美国国会，其中数百人强行闯入国会大厦。

与此同时，川普在推特批评当时的副总统彭斯（Mike Pence）未阻止国会对民主党籍拜登的胜选认证程序。梅塔说，此举与闯入国会山庄的人形成「默契」。

联邦众议院特别调查委员会已收集数百页文件、讯息及证词，正检视川普当天的角色，调查负责人说，川普曾试图隐匿其中一些资料。川普则反批调查案是「猎巫」。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP