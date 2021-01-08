国会被闯后 川普吁和解并承诺政权和平转移

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（法新社华盛顿7日电） 美国国会大厦昨天遭总统川普的支持者硬闯，爆发史无前例的暴力冲突。川普今天呼求「疗愈及和解」，并承诺政权会和平移交给总统当选人拜登。

国会昨天进行确认拜登胜选的程序，川普的支持者在过程中冲破警方封锁，闯入国会大厦，一名女子遭警察开枪击毙。川普今天在一段影片中，试图缓和紧张情势，他对这起冲突事件表达愤慨。

川普说：「新政府会在1月20日就任。我现在关心的重点是确保顺利、有序、无缝的政权移交。此刻需要疗愈及和解。」

川普公布这段影片的时候，要他去职的呼声愈来愈高。川普昨天向支持群众喊话，重申选举舞弊的指控，挥舞旗帜的群众随后冲破拒马，进入国会大厦，擅闯办公室及一向庄严的议场。

川普在今天这段约2分40秒长的影片中，以较和缓的语调，形容他的总统任期是「我一生的光荣」。接着他明确谴责昨天的暴力事件，称「情绪要冷静下来，要恢复平和」。

他说：「闯入国会大厦的示威群众玷污了美国民主殿堂。那些采取暴力破坏行动的人，你们并不代表我们的国家。」

他还说：「至于那些违法乱纪的人，你们将付出代价。」

© 2021 AFP