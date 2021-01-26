国庆日挨批「入侵日」 澳洲人不顾防疫上街示威

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（法新社雪梨26日电） 数以千计澳洲人今天不顾防疫规定走上街头，抗议所谓的「国庆日」。这个纪念日是在英国殖民这个广大大陆的周年举行，原住民斥为「入侵日」（Invasion Day）。

官方名为「澳洲日」（Australia Day）的澳洲国庆日定在每年1月26日，每年这一天都会有民众集会，呼吁大家注意原住民族遭遇的不平等，并敦促政府变更国庆日的日期。

庆祝澳洲这个现代国家诞生的一天，却也是哀悼澳洲原住民族之日。原住民族在澳洲居住了6万5000年之久，对他们而言，1788年英国人踏上这块土地，代表的就是长达2世纪痛苦和折磨的开始。

数以千计民众无视警方扬言开罚与逮捕的警告，违反公共场所聚会不得超过500人的规定，聚集在雪梨市中心的公园，但主办单位后来取消了往年都会接着举行的游行活动。

示威群众高喊「主权永远不会让」、「没正义就没和平」，还有人高举写有「不是庆祝的日子」及「黑人的命也是命」等口号的字板。

葛米罗伊族（Gomeroi）原住民布斯（Dylan Booth ）告诉法新社：「对我们而言，这代表文化大屠杀、家人被硬生生分开、年复一年的疾病和饥荒，这种跨世代的冲击直至今日都还感受得到。」

警方表示，有5人被捕，其中一人被控攻击员警。

© 2021 AFP