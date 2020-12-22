国民夺冠功臣肯德瑞克退休

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿21日电） 美国职棒大联盟MLB华盛顿国民2019年夺冠的重要功臣肯德瑞克（Howie Kendrick），今天宣布退休，结束15年的生涯。

37岁二垒手肯德瑞克，2020年球季在国民阵中，球季结束后成为自由球员，他在Instagram上发文，宣布退休的消息，并感谢国民及他曾效力过的所有球队。

肯德瑞克2006年在洛杉矶天使开始他的MLB生涯，待了9个球季后转战同城的道奇，之后曾待过费城费城人，2017年改披国民战袍至今。

肯德瑞克在发文中写道说：「我决定自棒球场退休，我会永远感激这32年来棒球教会我的事。」

在感谢天使、道奇、费城人后，肯德瑞克也赞扬了国民。

肯德瑞克是国民2019年惊奇夺冠时，队上的球星之一，当年他曾获选为国联冠军赛最有价值球员（MVP）。

肯德瑞克在2019年季后赛令人难以忘怀的时刻，还包括在国联分区系列赛，决定晋级的第5战挥出一发满贯弹，和在对上休士顿太空人的世界大赛第7战，击出超前比数的全垒打。

肯德瑞克写道说：「我亲爱的国民，感谢你视我为你们的一份子，我觉得我的整个生涯好像都在国民一样，我们在2019年历经狂野、惊奇、疯狂的一季，真的让我的生涯所学推向高潮，且我们都成了世界大赛冠军。」

© 2020 AFP