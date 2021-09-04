国际保育联盟红色名录逾13万物种 约28%面临永久灭绝风险

广告 继续浏览后续

（法新社马赛4日电） 国际自然保育联盟（IUCN）今天表示，联盟评估的「红色名录」（Red List）13万8374个物种中，约有28%面临永远灭绝的高风险，科莫多巨蜥和鲨鱼等物种的前景令人担忧。

国际自然保育联盟发表报告指出，丧失栖息地、过度开发和非法贸易数十年来一直在冲击全球野生动物族群，气候变迁现在开始也构成直接威胁。

报告提及，科莫多巨蜥（Komodo dragons）被列入「红色名录」中的濒危级别。它们日益面临气候变迁带来的威胁，由于海平面上升，栖地未来45年至少恐将缩减30%。

科莫多巨蜥是世界现存最大蜥蜴，仅生存于印尼小巽他群岛（Lesser Sunda Islands）的主要岛屿，包括科莫多岛（Komodo）、帕达尔岛（Padar）及林卡岛。

此外，国际自然保育联盟也警告，专家评估的1200种鲨鱼和��鱼物种里，约有37%直接面临灭绝的威胁，比7年前多出1/3。

领导「红色名录」评估研究的学者杜维（Nicholas Dulvy）表示：「这个群体（鲨鱼及��鱼）整体保育情况持续恶化，且总体灭绝风险正以惊人速度上升。」

© 2021 AFP