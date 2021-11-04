国际刑事法院对委内瑞拉展开违反人道罪调查

（法新社卡拉卡斯3日电） 委内瑞拉总统与国际刑事法院（ICC）检察官今天表示，针对委内瑞拉2017年镇压反政府示威期间是否犯下违反人道罪，国际刑事法院将展开调查。

广告 继续浏览后续

委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）表示，经过初步评估，卡林汗（Karim Khan）「决定进入下一阶段以查明真相」。他说：「尽管不认同卡林汗的看法，但身为一个国家，我们尊重他的决定」。

卡林汗则表示：「随着调查进入下个阶段，我请求大家给予调查的空间。」

此举受到反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）欢迎。他在推特发文说，这项行动将使受害者与他们的家属「获得在委内瑞拉被剥夺的权利，替受害者伸张正义」。他自2019年自称为委内瑞拉的临时总统，并获得约60国支持。

2017年，委内瑞拉民众不满当局逮捕数名反对派领袖，以及最高法院裁定解散反对派主导的国民议会（National Assembly），纷纷走上街头抗议，安全部队在镇压期间造成100多人死亡。

国际刑事法院2018年展开初步调查时，前任检察官班索达（Fatou Bensouda）表示，有「合理的根据」可研判，委内瑞拉政府已犯下违反人道罪。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP