国际刑事法院调查菲律宾反毒战争 杜特蒂拒绝配合

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（法新社马尼拉16日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的律师今天坚称，国际刑事法院（ICC）对菲律宾没有司法管辖权，因此杜特蒂不会配合国际刑事法院对菲律宾反毒战争的调查。

国际刑事法院昨天批准充分调查杜特蒂发起的反毒运动；维权团体指称这场运动夺走数以万计的人命，有如全面对平民发动非法攻击。

首席总统法律顾问帕内洛（Salvador Panelo）接受DZBB电台访问时说，杜特蒂「不会配合，因为首先，菲律宾已退出罗马规约（Rome statute），所以国际刑事法院对我国不再有管辖权」。罗马规约于2002年7月生效，内容规范了国际刑事法院的职能、管辖权和组织结构。

帕内洛还说：「政府不会让任何国际刑事法院成员来到菲律宾搜集资讯和证据。（政府）将禁止他们入境。」

杜特蒂在国际刑事法院展开初步调查时，就决定让菲律宾退出缔约国之列；但位于荷兰海牙的国际刑事法院主张，针对菲律宾仍是缔约国期间犯下的罪行仍有管辖权。

维权团体、律师和那些在反毒运动中丧命者的遗属，都乐见国际刑事法院介入的决定。

恩里克斯（Corazon Enriquez）的儿子于2016年警察突击家里时丧命，她把这件事归咎于杜特蒂。她说：「我很高兴，因为这可能是我们为死去亲人伸张正义的一种方式。」

全国人民律师联盟（National Union of Peoples' Lawyers）主席奥拉利亚（Edre Olalia）说，希望这是「终结有罪不罚的开端」；人民权利促进联盟（Karapatan）则表示：「杜特蒂及其人马应为这些罪愆负责。」

杜特蒂于2016年当选总统，当时的竞选承诺之一就是要铲除菲律宾的毒品问题，他曾公开命令警察在自身性命受威胁时杀害涉毒嫌疑人。

根据菲律宾最新官方数据，自2016年7月以来，至少6181人在超过20万起反毒行动中死亡。国际刑事法院检察官则在法庭文件中估算，死亡人数可能在1万2000人到3万人之间。

国际刑事法院是全球唯一审理战争罪的常设法院，杜特蒂一向大力抨击，批评这座法院「胡说八道」，矢言绝不配合调查。

© 2021 AFP