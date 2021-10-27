国际劳工组织：全球就业受疫情冲击 比预期更严重

（法新社日内瓦27日电） 联合国旗下国际劳工组织（ILO）今天表示，COVID-19疫情对全球就业冲击比预期严重，原因之一是穷国和富国疫苗接种进度分歧；这也导致两者经济复苏的速度不一，令人担忧。

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根据国际劳工组织最新预测，与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前的2019年第4季水准相较，今年全球劳动时数由6月预期的减少3.5%恶化为萎缩4.3%，换算为损失的全职工作由原估的1亿个增至1亿2500万个。

国际劳工组织秘书长赖德（Guy Ryder）表示：「劳动市场目前发展路径呈现复苏停滞，有重大的走下坡风险，且已开发和开发中经济体之间产生显着分歧。」

根据国际劳工组织计算，高所得国家今年第3季总工时只比疫情前水准减少3.6%，低收入国家则短少5.7%，中低收入国家萎缩更达7.3%。

国际劳工组织指出，截至本月初，高所得国家完整接种疫苗的人口比例为59.8%，反观低所得国家仅1.6%。

国际劳工组织还说，经济振兴措施也是各国情况不同的原因。

赖德表示：「疫苗配发和财政能力不均，正以显着方式推动这些趋势。两者皆有必要紧急加以解决。」

国际劳工组织另发现，年轻人受到疫情影响就业的冲击最大，尤其是年轻女性。

根据国际劳工组织估计，若低所得国家取得疫苗的难度改善，只要一季时间，工时恢复的进度就会追上较富裕经济体。

赖德在记者会上说，就业市场展望看来「虚弱且情势不明」，预料今年第4季工时只会微幅改善。

他表示，眼前可能出现的重大风险，包括能源价格、通货膨胀和偿债压力；而在低所得和中所得国家，财政吃紧预料会进一步阻碍形势改善。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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