国际劳工组织：受疫情重创 全球就业复原等2023

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（法新社日内瓦2日电） 国际劳工组织今天指出，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，今年全球失业人口仍将高达2亿2000万人，远高于疫情前的水准，且最快要到2023年就业市场才会完全复原。

联合国（UN）辖下国际劳工组织（International Labour Organization，ILO）发布年度「全球就业与社会展望」报告，当中指出，到了今年底，全球失业人口仍远高于2019年底时的1亿8700万，就业人口则距离疫情前水准还差了7500万人。

根据国际劳工组织的计算模式，这相当于今年全球失业率将达到6.3%，远高于疫情前的5.4%。

而尽管明年全球失业人口预估将略降至2亿500万人，就业人口与疫情前差距缩小至2300万人，且失业率降至5.7%，但距离2019年水准仍有段距离。

报告指出：「就业人口成长速度不足以填补疫情造成的损失，这种情况至少会持续到2023年。」

国际劳工组织秘书长赖德（Guy Ryder）在记者会上表示，Covid-19疫情「不仅是一场公共卫生危机，也是一场就业和人道危机」。

© 2021 AFP